أين جواز السفر؟.. لامين يامال في ورطة عقب مواجهة تركيا

تعرض نجم نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا لامين يامال لأزمة مفاجئة عقب مباراة تركيا، التي أُقيمت مساء الأحد، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وكان المنتخب الإسباني قد اكتسح نظيره التركي بسداسية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فقد شوهد لامين يامال وهو يبحث في حقيبته عن جواز سفره بعد مغادرة ملعب المباراة، وبدت عليه علامات القلق.

ولم يُصدر أي تعليق رسمي من الاتحاد الإسباني أو اللاعب حتى الآن بشأن ما حدث، أو ما إذا كانت الواقعة ستؤثر على عودته إلى إسبانيا.

إسبانيا تتصدر مجموعتها بالعلامة الكاملة

وجاءت أهداف إسبانيا أمام تركيا بتوقيع كل من: ميكيل ميرينو (هاتريك د:22، 45+1، 57) وبيدري (هدفين د:6، 62) وفيران توريس (د:53)، ليحقق الماتدور انتصاره الثاني على التوالي ويتصدر منتخبات المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة (6 نقاط).

فيما تلقى منتخب تركيا الخسارة الأولى وتجمد رصيده عند 3 نقاط، وتراجع للمركز الثالث بفارق الأهداف عن منتخب جورجيا الذي انتصر بثلاثية نظيفة على بلغاريا متذيل المجموعة دون نقاط.