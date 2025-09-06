3 مليارات إسترليني.. «البريميرليغ» يبتلع الميركاتو الأوروبي بفارق قياسي

بعد سباق ماراثوني محموم، أُسدل الستار على واحدة من أكثر فترات الانتقالات الصيفية إثارة في أوروبا، إذ تمّت العديد من الصفقات المهمة، يأتي من أبرزها صفقات ليفربول الإنجليزي مع السويدي ألكسندر إيزاك، الذي انتقل إليه من نيوكاسل يونايتد، مقابل 144 مليون يورو، إضافة إلى الألماني فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن مقابل 125 مليون يورو.كما واصل ليفربول صفقاته الكبرى بضم الفرنسي هوغو إيكيتيكي من آينتراخت فرانكفورت مقابل 95 مليون يورو، والإيطالي جيوفاني ليوني من بارما إلى ليفربول بمبلغ 31 مليون يورو، لتُسجّل صفقاته كأضخم ميركاتو في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يعد الأكثر إنفاقاً في صيف أوروبا الكروي 2025، بعدما ضخّت أندية البريميرليغ مبالغ ضخمة تجاوزت 3 مليارات جنيه إسترليني، بفارق كبير عن بقية الدوريات الأوروبية، ولعب ليفربول دوراً كبيراً في تلك التعاقدات، وأنفق أكثر من 512 مليون يورو.الدوري الإنجليزي واصل فرض هيمنته على سوق الانتقالات في صيف 2025، وعقد مانشستر يونايتد 3 صفقات لتقوية خط هجومه، إذ تعاقد اليونايتد مع السلوفيني بينجامين سيسكو من لايبزيغ الألماني مقابل 76.5 مليون يورو، والكاميروني بريان مبيومو من برينتفورد مقابل 75 مليون يورو، والبرازيلي ماتيوس كونيا من ولفرهامبتون مقابل 74.2 مليون يورو.كما تعاقد أرسنال مع صفقات عدة، منها السويدي فيكتور غيوكيريس من سبورتنغ لشبونة مقابل 65.8 مليون يورو، وبييرو هينكابي من باير ليفركوزن إلى أرسنال بمبلغ 50 مليون يورو، والإنجليزي إيبيريتشي إيزي من كريستال بالاس إلى أرسنال مقابل أكثر من 69 مليون يورو.ومن صفقات الدوري الإنجليزي تعاقد نيوكاسل يونايتد مع الإنجليزي جاكوب رمزي من أستون فيلا بمبلغ 45 مليون يورو، كما انتقل الألماني مالك ثياو من ميلان إلى نيوكاسل يونايتد بمبلغ 35 مليون يورو، فيما انتقل الجامايكي أوماري هاتشينسون من إيبسويتش تاون إلى نوتينغهام فورست 43 مليون يورو.ومن أبرز المفاجآت في السوق الأوروبية انتقال النيجيري فيكتور أوسيمين إلى غلطة سراي التركي بشكل نهائي من نابولي مقابل 75 مليون يورو.ولم يقتصر الحراك على الدوري الإنجليزي، إذ شهدت بقية الدوريات الأوروبية بدورها صفقات لافتة، من أبرزها انتقال الإيطالي جيانلويجي دوناروما من باريس سان جيرمان إلى مانشستر سيتي مقابل 30 مليون يورو، والأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو من مانشستر يونايتد إلى تشيلسي بمبلغ 46 مليون يورو.أما ريال مدريد فقد دخل بقوة إلى سوق الانتقالات الأوروبية ليتعاقد مع الإسباني دين هويسن من بورنموث مقابل 62.5 مليون يورو، والأرجنتيني فرانكو ماستانتونو من ريفر بليت مقابل 45 مليون يورو، إضافة إلى ترينت ألكسندر أرنولد مجاناً بعد نهاية عقده مع ليفربول.كما خطف نوتنغهام فورست الأنظار بالتوقيع مع الفرنسي أرنود كاليمويندو من رين بمبلغ انتقال 30 مليون يورو.وعزز باريس سان جيرمان صفوفه بالحصول على توقيع الأوكراني إليا زابارني من بورنموث بمبلغ 63 مليون يورو، والحارس لوكاس شوفالييه قادماً من ليل الفرنسي بمبلغ 40 مليون يورو.ودعم أستون فيلا صفوفه بضم الفرنسي إيفان غويساند قادماً من نيس بمبلغ 30 مليون يورو، كما تعاقد ميلان مع السويسري أردون جاشاري من كلوب بروغ مقابل 36 مليون يورو، فيما نجح تشيلسي في الحصول على خدمات الهولندي جوريل هاتو من أياكس بمبلغ 44 مليون يورو.