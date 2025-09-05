صدمة في البرازيل.. وفاة حارس مرمى بعد تصديه لركلة جزاء

تحولت فرحة حارس مرمى بتصديه لركلة جزاء في بطولة هواة لكرة القدم داخل الصالات بالبرازيل إلى مأساة مفاجئة.

وبحسب صحيفة «غلوبو» البرازيلية، توفي الحارس إدسون بعد تصديه لركلة جزاء ترجيحية، في مباراة أقيمت ضمن الاحتفالات بيوم الاستقلال لعام 2025 في بلدية أوغوستو كوريا شمال شرق ولاية بارا.

بعد التصدي، توجه الحارس نحو أحد زملائه، لكنه سقط فجأة في وسط الملعب.

استجاب زملاؤه بسرعة، مطالبين بتقديم الرعاية الطبية فور مشاهدتهم الحارس ملقىً على الأرض، وتلقى الحارس الإسعافات الأولية في صالة «زيزينيو دي فريتاس» الرياضية، ثم نُقل بسرعة إلى أحد المستشفيات القريبة.

ولم يُعلن بعد عن السبب الدقيق لوفاة الحارس البرازيلي.