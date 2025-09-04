«FIFA»: إطلاق عملية بيع تذاكر كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إطلاق عملية بيع تذاكر مباريات كأس العالم 2026 على مراحل متعددة هذا الشهر، بأسعار أولية تبدأ من 60 دولاراً أمريكياً للمقعد الواحد لمباريات دور المجموعات، وتصل إلى 6710 دولارات أمريكية للنهائي.

وكشف الاتحاد في بيان على موقعه الرسمي عن جدول المرحلة الأولى من عملية البيع، إذ سيتمكن المشجعون من شراء تذاكر المباراة الواحدة، والخاصة بملعب محدد، إضافة إلى باقات خاصة بمنتخب محدد، مشيراً إلى أن الأسعار قد تتغير حسب الطلب.

وذكر البيان أنه يمكن للجماهير حاملي بطاقات «فيزا» التسجيل للحصول على هوية «الفيفا» على موقعه الإلكتروني للدخول في قرعة ما قبل البيع التي ستُجرى في الفترة من 10 إلى 19 سبتمبر، كما يمكن للمرشحين الذين يتم اختيارهم من خلال قرعة ما قبل البيع التقدم بطلب شراء التذاكر ابتداء من الأول من أكتوبر القادم.

وأفاد أنه سيتم تحديد حد أقصى للمبيعات بأربع تذاكر للشخص الواحد لكل مباراة، ولا يجوز لأي شخص شراء أكثر من 40 تذكرة للبطولة بأكملها ويمكن للجماهير تقديم طلبات لمباريات محددة.

وأكد «الفيفا» اعتزامه تقديم منتجات إضافية مثل تذاكر للمشجعين الراغبين في الجلوس مع مشجعين آخرين يدعمون المنتخب نفسه، وتذاكر مشروطة للراغبين في حجز مكان في الأدوار الأولى، كما سيُطلق الاتحاد الدولي أيضاً منصة رسمية لإعادة البيع.

ويشارك في البطولة المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك 48 منتخباً لأول مرة، وهو أكبر عدد من المنتخبات في تاريخ بطولات كأس العالم، وتقام المباريات في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو من العام القادم.