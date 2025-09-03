في واقعة غريبة، أفسد حارس المرمى المكسيكي غييرمو أوتشوا، صفقة انتقاله إلى نادي بورغوس الإسباني، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية، في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

واتخذت القصة طابعاً طريفاً حينما أفادت التقارير الإسبانية أن أوتشوا، بعد الاتفاق على تفاصيل الصفقة، قرر التوجه لتناول فنجان من القهوة ولم يعد بعدها لتوقيع العقد، متجاهلاً مكالمات النادي.

لكن يبدو أن الذهاب لتناول «فنجان القهوة» كان مجرد حيلة للتهرب من التوقيع، حيث أوضح أوتشوا في تصريحات نشرتها صحيفة «ماركا» الإسبانية قائلاً: «فوجئت بتخفيض النادي لقيمة العقد بشكل مفاجئ، أرسلوا لي عقداً نهائياً يتضمن 60% من عائدات الإعلانات لصالح النادي، بالإضافة إلى شرط جزائي بقيمة خمسة ملايين يورو».

وأضاف الحارس المخضرم: «القيمة النهائية لم تكن حتى تقترب من الحد الأدنى للأجور في هذه الفئة».

وفي ظل إغلاق هذا الفصل، يواصل أوتشوا البالغ من العمر 40 عاماً، البحث عن وجهة جديدة لمواصلة مسيرته الكروية، وتحقيق حلمه الأكبر بالمشاركة في كأس العالم 2026، والتي ستكون مشاركته السادسة على التوالي.