أستون فيلا يضم سانشو وإليوت على سبيل الإعارة

أعلن أستون فيلا الإنجليزي تعزيز صفوفه بصفقتين مميزتين، قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

وأوضح النادي عبر موقعه الإلكتروني، أن الجناح الإنجليزي جادون سانشو انضم إلى الفريق على سبيل الإعارة لموسم واحد، قادماً من مانشستر يونايتد.

وكان سانشو قد لعب الموسم الماضي مع تشيلسي معاراً، وساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الأوروبي، إذ سجل هدفاً في المباراة النهائية أمام ريال بيتيس.

كما أعلن النادي ضم هارفي إليوت، لاعب وسط ليفربول، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء.

وخلال فترته مع ليفربول، تُوّج إليوت بلقب الدوري الإنجليزي (مرتين)، وكأس العالم للأندية، وكأس الرابطة، وكأس الاتحاد الإنجليزي (مرتين).