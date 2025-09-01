تلقى إنتر ميامي، الذي يضم في صفوفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هزيمة قاسية أمام سياتل ساوندرز بثلاثة أهداف دون رد، في نهائي بطولة كأس الدوريات الذي أُقيم الليلة الماضية.

افتتح سياتل التسجيل في الدقيقة 26 عبر أوسازي دي روزاريو بضربة رأسية متقنة.

وكثّف إنتر ميامي ضغطه الهجومي في الشوط الثاني، وسنحت له عدة فرص، لكن ميسي كان من بين أبرز اللاعبين الذين أضاعوا فرصاً محققة أمام المرمى.

وفي الدقيقة 84، ضاعف سياتل النتيجة من ركلة جزاء، بعد أن تحصل عليها جورجي مينونغو، وتولى كريستيان رولدان تنفيذها بنجاح.

ولم يكتفِ سياتل بالهدفين، إذ أضاف بول روثروك الهدف الثالث في الدقيقة 89، ليحسم المباراة ويُسدل الستار على ليلة صعبة لإنتر ميامي ونجمه الأرجنتيني.

وحصل ميسي على تقييم متواضع بلغ 6.4 درجة من 10، وفقاً لموقع «Sofascore»، حيث أهدر فرصة هدف محقق، ونجح في مراوغة واحدة فقط من أصل 6 محاولات، كما فقد الكرة 19 مرة خلال اللقاء.