وافق نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي على انتقال مهاجمه السويدي ألكسندر إيزاك إلى ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة «سكاي سبورتس»، فإن إيزاك يستعد للخضوع للفحص الطبي في ليفربول، قبل التوقيع على عقد يمتد حتى عام 2031، بعد توصل الناديين إلى اتفاق بشأن الصفقة.

وذكر رومانو أن الصفقة ستنعش خزينة نيوكاسل بمبلغ قدره 130 مليون جنيه إسترليني، لتُصبح بذلك أغلى صفقة بيع في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وكان إيزاك قد انضم إلى نيوكاسل في صيف عام 2022، قادماً من ريال سوسيداد الإسباني مقابل 70 مليون يورو، وقدم أداءاً رائعاً الموسم الماضي، حيث سجل خلاله 27 هدفًا وقدم 6 تمريرات حاسمة في 42 مباراة بجميع المسابقات.