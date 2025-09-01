تعطل VAR مباراة برشلونة يثير جدلاً في الدوري الإسباني

أثار تعطل تقنية حكم الفيديو المساعد VAR في لقاء برشلونة مع رايو فاليكانو في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني أمس (الأحد) جدلا واسعا بين الجماهير والإعلام، وأبلغ حكم اللقاء ماتيو فيرير مدربي الفريقين قبل بدء المباراة، وتكرر الأمر في منتصف الشوط الأول حينما استدعى قائدي الفريقين ليعيد تأكيده بعدم تشغيل التقنية.وكانت المباراة التي أقيمت على ملعب «تيريزا ريفيرو» قد شهدت احتساب ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح برشلونة في الدقيقة 40، إثر تدخل من مدافع رايو ضد لاعب برشلونة لامين يامال، وحال غياب الـVAR دون مراجعة القرار.واسفرت المواجهة عن تعادل الفريقين 1-1 في نهاية المباراة، ليسجل برشلونة أول تعثر هذا الموسم بعد فوزين في الجولتين الأولى والثانية.وبهذا التعادل، ارتفع رصيد برشلونة إلى 7 نقاط، محتفظا بمركز متقدم في الدوري، بينما حصل رايو فاليكانو على نقطته الثانية ليحتل المركز الـ11 بعد ثلاث جولات.ووفقا لتقرير صحيفة ماركا الإسبانية، تعطل الاتصال بين الملعب وغرفة الـVAR التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، ما أجبر الحكم على اتخاذ القرارات دون الاستعانة بالتقنية، وهو ما أثار موجة من الانتقادات حول دقة التحكيم وتأثيره على سير المباراة.و سلطت أحداث هذه المباراة الضوء على أهمية الاعتماد على التكنولوجيا في كرة القدم، خصوصا في المباريات الحاسمة التي قد تغير ترتيب الفرق في الدوري الإسباني، إذ إن أي خطأ تحكيمي يمكن أن يكون له تأثير مباشر على المنافسة.