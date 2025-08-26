اكتسح فيتوريا.. فلامنجو يعزز صدارته في الدوري البرازيلي

عزز فلامنجو موقعه في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم، بعدما حقق انتصارًا كاسحًا بنتيجة( 8 - 0) على ضيفه فيتوريا، فيما حقق بالميراس فوزًا ثمينًا قوامه( 3 - 0) على ضيفه سبورت، وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد فلامنجو، الذي حقق فوزه الـ14 في البطولة هذا الموسم والثالث على التوالي، إلى 46 نقطة في الصدارة، في حين توقف رصيد فيتوريا عند 19 نقطة بالمركز السابع عشر.من جانبه، واصل بالميراس مطاردة فلامنجو على القمة، عقب فوزه الثمين على سبورت، ورفع رصيده إلى 42 نقطة بالمركز الثاني، فيما توقف رصيد سبورت عند 10 نقاط في المركز الأخير.