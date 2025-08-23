أفادت تقارير صحفية بأن المهاجم النيجيري فيكتور بونيفاس، لاعب باير ليفركوزن الألماني، يخضع اليوم (السبت) لفحص طبي رابع في مدينة ميلانو، وسط شكوك متزايدة بشأن إتمام انتقاله إلى ميلان.وبحسب صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية، توصّل الناديان إلى اتفاق مبدئي يقضي بانتقال اللاعب على سبيل الإعارة مقابل 5 ملايين يورو، مع خيار شراء نهائي بقيمة 24 مليون يورو، على أن يُحسم الأمر بعد اجتياز الفحوص الطبية.اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً وصل إلى ميلانو أمس (الجمعة)، حيث بدأ سلسلة الفحوص في مستشفى «لا مادونينا»، ثم خضع لاختبارات بدنية في مركز «سنترو أمبروسيانو»، قبل أن يُجري تقييماً إضافياً في مستشفى «جالياتزي» تحت إشراف طبيب عظام مختص. ومن المقرر أن تستكمل الإجراءات الطبية اليوم.وتأتي هذه الفحوص المتكررة بسبب تاريخ اللاعب مع الإصابات، إذ سبق أن تعرض لقطعين في الرباط الصليبي خلال فترة لعبه مع بودو جليمت النرويجي، إلى جانب إصابات عضلية في الموسم الماضي.وكان بونيفاس قد انضم إلى ليفركوزن قبل عامين قادماً من سانت جيلواز البلجيكي، وسبق أن ارتبط اسمه بالانتقال إلى النصر السعودي في يناير الماضي دون إتمام الصفقة.وفي حال انتقاله إلى ميلان، سيكون بونيفاس أحدث المغادرين من باير ليفركوزن بعد الثنائية التاريخية في الدوري والكأس موسم 2024 من دون هزيمة، حيث رحل هذا الصيف كل من: فلوريان فيرتز، لوكاس هراديكي، جرانيت تشاكا، ماي كوفار، أوديلون كوسونو، غوناثان تاه، وجيريمي فريمبونغ.