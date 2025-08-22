أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الجمعة)، أن قرعة كأس العالم 2026 ستجرى في مركز كينيدي في واشنطن في الخامس من ديسمبر القادم.

جاء إعلان ترمب من المكتب البيضاوي، واصفاً إياه بأنه «الحدث الأكبر في عالم الرياضة»، بينما كان جالساً إلى جانب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، وارتدى الرئيس الأمريكي قبعة كُتب عليها «كان ترمب مُحقاً في كل شيء»، أثناء حديثه إلى الصحفيين.

ستكون بطولة 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، أول بطولة تضم 48 فريقاً وتقام فيها 104 مباريات.

وتستضيف كندا 13 مباراة، منها 10 مباريات في دور المجموعات موزعة بين تورونتو وفانكوفر، كما ستستضيف المكسيك 13 مباراة، معظمها في مكسيكو سيتي وغوادالاخارا ومونتيري، أما المباريات الـ78 المتبقية، فستُقام في 11 مدينة أمريكية.

وقد بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الهيئة الحاكمة لكرة القدم في العالم، بالفعل في تعزيز حضوره في الولايات المتحدة استعداداً للبطولة الموسعة، إذ أنشأ مكاتب في ميامي وداخل برج ترمب في نيويورك.