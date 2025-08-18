أنهى أتالانتا الإيطالي خامس صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، فبعد أن تعاقد مع الرباعي كوسونو وكمال الدين سليمان وأهانور وسبورتييلو، أعلن النادي الإيطالي اليوم (الإثنين) تعاقده مع الظهير نيكولا زاليفسكي (23 عاما) قادما من إنتر ميلان.وأكد النادي الإيطالي في بيانه: «الظهير الإيطالي-البولندي، الذي سيرتدي القميص رقم 59، يتمتع بالفعل بخبرة كبيرة على أعلى مستوى: 95 مباراة في الدوري الإيطالي، 26 في الدوري الأوروبي و7 في الدوري الأوروبي للمؤتمرات، وهي مسابقة فاز بها مع روما في مايو 2022. في عمر 23 عاما فقط، تزخر سيرته الذاتية بمباراتين في دوري أبطال أوروبا، ومباراتين في كأس العالم للأندية، ومشاركة مع بولندا في كأس العالم 2022 في قطر، وكأس أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، وجمع حتى الآن 29 مباراة دولية و3 أهداف».وتحدث البيان عن بدايات اللاعب: «ولد زاليفسكي في تيفولي في 23 يناير 2002، وبدأ لعب كرة القدم في سن السادسة، وبرزت موهبته مع تقدمه في صفوف الشباب لفريق روما، ووصل في النهاية إلى الظهور الأول مع الفريق الأول في 6 مايو 2021، عن عمر 19 عاما، في مباراة الإياب من نصف نهائي الدوري الأوروبي. وبعد ثلاثة أيام فقط، شارك لأول مرة في الدوري الإيطالي، وساهم في فوز روما على كروتوني».منذ موسم 2021/ 2022 فصاعدا، أصبح لاعبا أساسيا في الفريق الأول، وفي 25 مايو 2022، شارك في التشكيلة الأساسية لجيالوروسي في الفوز التاريخي في نهائي دوري أوروبا للمؤتمرات ضد فينورد في تيرانا. في الموسم التالي، لا يزال مع روما، وكان غالبا ما يشارك كلاعب أساسي (34 مرة في 45 مباراة بين الدوري الإيطالي ودوري أوروبا UEFA)، سجل أول أهدافه في الدوري في 12 مارس 2023 ضد ساسولو.في 1 فبراير 2025، انضم إلى إنتر على سبيل الإعارة، وقدم تمريرة حاسمة في التعادل 1-1 في ديربي الدوري ضد ميلان، في اليوم التالي مباشرة لتوقيعه. في 11 مايو، سجل أول أهدافه مع إنتر في فوز الفريق خارج أرضه على تورينو. في نهاية الموسم الماضي، انتقل إلى إنتر ميلان بشكل دائم من روما.بصفته حاملا للجنسية المزدوجة، اختار تمثيل بولندا، موطن والديه، وظهر لأول مرة في 5 سبتمبر 2021. لعب مباراتين في كأس العالم 2022 في قطر، وثلاث مباريات في يورو 2024 في ألمانيا، بعد أن افتتح رصيده الدولي بهدف في الفوز الودي 2-1 على تركيا في 10 يونيو 2024.واختتم النادي بيانه بالترحيب باللاعب: «ترحب عائلتا بيركاسي وباليوكا، إلى جانب النادي بأكمله، بنيكولا ونتمنى له كل التوفيق، داخل الملعب وخارجه، في مسيرته مع النيرازوري».