أدان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جياني إنفانتينو ما حصل من إساءة عنصرية خلال مباراتين في الدور الأول من مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم.وفي بيان صادر عن إنفانتينو جاء فيه: «ما حصل غير مقبول».وأضاف: «أكرر وسأواصل فعل ذلك. لا مكان للعنصرية في كرة القدم»، وذلك في تعليق على توقف مباراة شالكه (درجة ثانية) ومضيفه لوكوموتيف لايبزيغ (درجة رابعة) الأحد بعد الإهانات العنصرية التي طالت جناح الضيوف الغاني كريستوفر أنتوي-أدجي من قبل مشجعي أصحاب الأرض.وصدر إعلان عبر مكبرات الصوت في الملعب يدين الإساءة العنصرية، ثم بعد استئناف المباراة، تعرض الجناح لصيحات استهجان متكررة من جماهير الفريق المضيف، ما دفع لوكوموتيف لايبزيغ إلى التقدم لاحقا الأحد باعتذار.والأحد أيضا، زعم لاعب من كايزرسلاوترن (درجة ثانية) أنه تعرض لإساءة عنصرية من أحد مشجعي المضيف آر أس في اينتراخت (درجة خامسة) خلال الدور ذاته من مسابقة الكأس.وأكد إنفانتينو أن فيفا «سيواصل مراقبة هذه الحوادث عن كثب» ووعد بالتعاون مع الاتحاد الألماني لكرة القدم «في مكافحة العنصرية».