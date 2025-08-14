تُوِّج باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب كأس السوبر الأوروبي 2025 للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تغلّب على توتنهام هوتسبير الإنجليزي بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت على ملعب «فريولي» بمدينة أوديني الإيطالية، مساء أمس (الأربعاء).

باريس كان متأخراً بهدفين دون رد قبل خمس دقائق فقط من نهاية الوقت الأصلي، لكنه نجح في قلب الطاولة وفرض التعادل، قبل أن يحسم اللقاء بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3.

وافتتح ميكي فان دي فان التسجيل لصالح توتنهام في الدقيقة 39، ثم أضاف كريستيان روميرو الهدف الثاني في الدقيقة 48، ليضع الفريق اللندني في موقف مريح.

لكن لي كانغ إن أعاد الأمل لباريس بتسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 85، قبل أن يخطف غونزالو راموس هدف التعادل القاتل في الدقيقة 90+4.

واتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب، حيث ابتسمت لصالح كتيبة المدرب لويس إنريكي بنتيجة 4-3، في مباراة ستبقى خالدة في تاريخ النادي الفرنسي.

وخاض باريس سان جيرمان المباراة بصفته بطل دوري أبطال أوروبا 2024-2025، بينما شارك توتنهام باعتباره بطل الدوري الأوروبي.