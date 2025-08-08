أعلن نادي برشلونة، اليوم (الجمعة)، إصابة مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وغيابه عن مباراة كأس «جوان غامبر» الودية ضد فريق كومو الإيطالي، والمقررة يوم الأحد القادم.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: «يعاني اللاعب روبرت ليفاندوفسكي من إصابة في عضلة الفخذ الخلفية اليسرى، ولن يشارك في مباراة الأحد».

وتُعتبر هذه الإصابة فرصة للمهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، الذي انضم حديثاً إلى برشلونة على سبيل الإعارة لموسم واحد قادماً من مانشستر يونايتد، لإثبات نفسه أمام جماهير الفريق الكتالوني.

ويبدأ برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانز فليك، مشوار الدفاع عن لقب الدوري الإسباني في مواجهة ريال مايوركا يوم السبت 16 أغسطس.