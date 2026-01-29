تغلب الزمالك على نظيره بتروجت بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس (الأربعاء) على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز.

عدي الدباغ يصنع الفارق

افتتح عدي الدباغ التسجيل للزمالك في الدقيقة 21، بعد أن انفرد بحارس مرمى بتروجت وسدد الكرة في الشباك.

واستمر الدباغ في التألق، إذ حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 36 بعد عرقلة من أحد لاعبي بتروجت داخل المنطقة، ترجمها حسام عبدالمجيد إلى الهدف الثاني للفريق.

ترتيب الفريقين

بهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى 25 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع، بينما تجمد رصيد بتروجت عند 19 نقطة في المركز العاشر.