كشف المؤلف محمد سيد بشير موقفه من تقديم جزء ثانٍ من مسلسل «الست موناليزا»، الذي عُرض خلال النصف الأول من رمضان الجاري.

مبرر درامي

وأكد بشير أنه لا يخطط حالياً لإنتاج جزء جديد من العمل، وقال خلال لقائه مع الإعلامية إنجي علي: «فكرة تقديم جزء ثانٍ من «الست موناليزا» ليست مطروحة في الوقت الحالي». وأضاف: «من الصعب تقديم جزء ثانٍ من المسلسل؛ لأن فكرة الأجزاء الجديدة لا تعتمد على مجرد استكمال العمل، بل يجب أن يكون النص قابلاً لذلك».

وتابع: «تقديم جزء آخر من أي عمل درامي دون وجود مساحة درامية مناسبة قد يؤدي إلى إضعاف الفكرة الأساسية»، مؤكداً أن استكمال العمل لمجرد نجاحه لا يمثل الخيار الأفضل من وجهة نظره.

طبيعة القصة

وأشار محمد سيد بشير إلى وجود أعمال درامية تتحمل تقديم أجزاء إضافية، والأمر يرتبط بطبيعة القصة وتطور أحداثها. ولفت إلى أن فيلم «هروب اضطراري» كان من الأعمال التي جرى التفكير في تقديم جزء ثانٍ لها، إذ تم التحضير للفكرة وكتابة الخطوط الأساسية لها في ذلك الوقت؛ لأن العمل كان يسمح بذلك درامياً.

«الست موناليزا»

تدور أحداث مسلسل «الست موناليزا» حول فتاة تُدعى «موناليزا» تعيش حياة بسيطة في مدينة الإسماعيلية، وتتزوج من جارها القديم «حسن»، قبل أن تكتشف لاحقاً أنه كان يخدعها ويستولي على أموالها.

ويتغير مسار الأحداث عندما تتسبب موناليزا، عن طريق الخطأ، في مقتل شقيقة «حسن»، ما يؤدي إلى دخولها السجن لمدة عام.

خلال وجودها في السجن تتعرف على سيدة تُدعى «عفاف»، تقف إلى جانبها وتدعمها في تلك المرحلة، كما تعرفها على شقيقها الذي يتزوج موناليزا بعد خروجها من السجن.

يشارك في بطولة المسلسل الفنانة مي عمر، محمد محمود، هدير عبدالناصر، سلوى محمد علي، شيماء سيف، إنجي المقدم، سوسن بدر، أحمد مجدي، حازم إيهاب، جوري بكر، مصطفى عماد، محمود عزب وحسن حفني.