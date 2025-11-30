ارتفع عدد الفرق المتأهلة إلى بطولة كأس العالم للأندية 2029، بعد تتويج فلامينغو البرازيلي بلقب كأس ليبرتادوريس.

وتغلب فلامينغو على مواطنه بالميراس بهدف دون رد سجله دانيلو في الدقيقة 67 من المباراة النهائية التي احتضنها ملعب مونيمونتال في العاصمة البيروفية ليما، الليلة الماضية.

الأندية المتأهلة إلى كأس العالم 2029

وبتتويجه القاري، أصبح فلامينغو خامس الأندية التي ضمنت وجودها في النسخة القادمة من مونديال الأندية، بعد أربعة فرق سبقت إليه، هي: الأهلي بطل دوري أبطال آسيا للنخبة (2024-2025)، وباريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا، وبيراميدز بطل أفريقيا، وكروز أزول المتوج بدوري أبطال الكونكاكاف.

توزيع مقاعد كأس العالم للأندية

ووفق النظام الجديد المعتمد منذ نسخة 2025 التي استضافتها الولايات المتحدة، تحصل قارة أوروبا على 12 مقعدا، و6 مقاعد لأمريكا الجنوبية، و4 لكل من أفريقيا وآسيا والكونكاكاف، إضافة إلى مقعد لأوقيانوسيا وآخر للدولة المضيفة التي لم تُعلن بعد.

وشهدت النسخة الماضية من البطولة مشاركة الهلال، الذي حقق حضورا مميزا ببلوغه الدور ربع النهائي، فيما توّج تشيلسي الإنجليزي باللقب بعد فوزه على باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية.