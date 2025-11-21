قدّم مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، اليوم (الخميس)، 5 شكاوى رسمية ضد نائب رئيس البنك الأهلي يحيى أبو الفتوح على خلفية تصريحاته المثيرة للجدل.

وأثارت تصريحاته التي قال فيها إن التعليم في مصر «بايز على شان كده نتج عنه أهلاوية كتير، والبنوك ناجحة لأن كل قياداتها زملكاوية» ردود فعل واسعة بين الجماهير ووسائل الإعلام.

وقدّم أبو الفتوح اعتذاراً موضحاً أن ما صدر منه كان «مداعبة غير مقصودة».

5 شكاوى لرد الاعتبار

وأكد النادي في بيانه أن مجلس الإدارة كلف المستشار القانوني محمد عثمان بتقديم الشكاوى العاجلة إلى كل من وزير المالية أحمد كجوك، ووزير التعليم محمد عبد اللطيف، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله.

وأشار البيان إلى أن النادي كلف المستشار القانوني أيضاً بتقديم بلاغ إلى النائب العام، حيث جاءت هذه الشكاوى للحفاظ على حقوق الأهلي وجماهيره، ومنع تكرار مثل هذه التصرفات التي تثير الفتن بين أبناء الشعب.