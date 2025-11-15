وُوري جثمان نجم نادي الزمالك المصري السابق محمد صبري الثرى عقب صلاة الجنازة عليه عصر أمس (الجمعة) في مسجد السلام بمدينة نصر.

وسيطرت حالة من الحزن العميق على رموز كرة القدم المصرية الذين حضروا لتوديع الفقيد، بينما دخل بعض المقربين منه في بكاء شديد.

وفارق محمد صبري الحياة صباح اليوم إثر حادثة سير مروعة، حيث كان قد شعر بألم في الصدر قبل وقوع الحادثة، بحسب ما أفاد مقربون منه.

ويعد محمد صبري أحد أبرز نجوم نادي الزمالك في فترة التسعينات، إذ لعب بقميص «الفارس الأبيض» من عام 1993 إلى 2003، وحقق مع الفريق 15 لقباً، كما لعب في صفوف الاتحاد السكندري وكاظمة الكويتي، قبل أن يعتزل كرة القدم في عام 2007.

الزمالك ينعى محمد صبري

من جانبه، نعى نادي الزمالك ومجلس إدارته، برئاسة حسين لبيب، النجم الراحل ببالغ الحزن والأسى. وقال النادي في بيان: «يتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك وجميع الفرق الرياضية والأجهزة الفنية بالنادي بخالص العزاء لأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون».