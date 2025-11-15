أنهى منتخب مصر لكرة القدم للناشئين (أقل من 17 عاماً) مشاركته في كأس العالم للناشئين 2025 بخسارة مؤلمة بنتيجة 3-1 أمام نظيره السويسري، الجمعة، في دور الـ32 من البطولة المقامة حالياً في قطر، التي تختتم فعالياتها يوم 27 نوفمبر الجاري.

وأقيمت المباراة على ملعب أسبير زون (بيتش 5) في الدوحة، حيث سيطر الشباب السويسريون على مجريات اللعب بعد هدف مصري مبكر، ليحسموا التقدم ويضمنوا مقعداً في دور الـ16، بينما يعود «الفراعنة الصغار» إلى القاهرة بخروج مبكر.

بدأت المباراة بوتيرة قوية من الجانبين، حيث تقدم منتخب مصر بهدف أول في الدقيقة 12 عبر المهاجم الواعد أحمد زكي، لكن الفرحة لم تدم طويلاً، إذ عادل السويسريون النتيجة في الدقيقة 28 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني من المباراة انفجر الهجوم السويسري وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 52، وأتم الثلاثية في الدقيقة 78 بتسديدة قوية من خارج الصندوق، ليرفع النتيجة إلى 3-1 ويحسم المواجهة.

ويُعد كأس العالم للناشئين U-17، الذي أصبح سنوياً بدءاً من 2025، أحد أبرز المنافسات الدولية للشباب، حيث يجمع 48 منتخباً من قارات العالم في الدوحة، قطر، من 3 إلى 27 نوفمبر.

واختيرت قطر مضيفة للنسخ الخمس التالية (2025-2029) في مارس 2024، كجزء من استراتيجية فيفا لتعزيز الدورة السنوية، مع التركيز على تطوير الكرة في الشرق الأوسط.

وتضم البطولة 12 مجموعة، حيث يتأهل أبطال المجموعات والثمانية الأفضل من الثالثين إلى دور الـ32، وهو الذي شهد اليوم مواجهات أخرى مثل فرنسا-كولومبيا، والأرجنتين-المكسيك.

وكان المنتخب المصري، الذي يُديره أحمد الكاس، قد حقق إنجازاً تاريخياً بتأهله كأحد الثمانية الأفضل من الثالثين في المجموعة (إنجلترا، فنزويلا، هايتي، مصر)، بعد جمع 4 نقاط (فوز على هايتي 2-1، تعادل مع فنزويلا 1-1، وخسارة أمام إنجلترا 0-2).

تاريخياً، حققت مصر أفضل إنجاز في 1997 بالوصول إلى نصف النهائي، وهي الدولة العربية الوحيدة التي وصلت إلى النهائي (2005، خسارة أمام المكسيك)، يأتي الخروج اليوم كدرس للجيل الجديد، مع التركيز على تطوير اللاعبين مثل زكي (هداف المباراة) الذي يُعتبر موهبة واعدة للمنتخب الأول.