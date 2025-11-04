بهدف قاتل.. كايو يهدي الوحدة نقاط ناساف

عاد الوحدة الإماراتي الأول لكرة القدم من أوزبكستان بفوز ثالث قاتل على حساب مضيّفه ناساف كارشي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعة منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة.



وسجل النيجيري فافور أوجبو (د:52) وكايو كانيدو (د:89) ثنائية الوحدة، الذي قطع خطوة كبيرة نحو ثمن النهائي، فيما أحرز ساردوربيك باكروموف (د:42) هدف ناساف.



ووصل رصيد الوحدة إلى 10 نقاط، في حين بقي ناساف في المركز الـ12 (الأخير) دون نقاط، بعدما تعرَّض لخسارته الرابعة على التوالي.



وتابع الفريق الإماراتي سلسلته القياسية بعدما وصل إلى المباراة 26 في المسابقات كافة دون خسارة.