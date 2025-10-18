فاز فريق «موردن سبورت» على مضيفه وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما أمس (الجمعة)، على استاد السلام في القاهرة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.وبهذه النتيجة رفع موردن سبورت رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع بجدول الدوري، بينما توقف رصيد وادي دجلة عند 16 نقطة في المركز السادس.وفي منافسات الجولة ذاتها تعادل فريق إنبي مع مضيفه المقاولون العرب بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما، على استاد المقاولون العرب، ليرفع إنبي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع، والمقاولون إلى 6 نقاط في المركز قبل الأخير.وفي مباراة ثالثة فاز فريق غزل المحلة على نظيره فريق كهرباء الإسماعيلية، بهدف نظيف ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد فريق كهرباء الإسماعيلية عند 8 نقاط في المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدوري المصري.