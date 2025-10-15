رئيس «الفيفا»: سنبني ملاعب في غزة
أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو أن الفيفا ستشارك في إعادة إعمار البنية التحتية لكرة القدم في غزة ضمن برنامج أوسع لإعادة التعافي بعد الحرب، تم الاتفاق عليه خلال قمة السلام في شرم الشيخ.

وأوضح إنفانتينو أن الفيفا ستطلق صندوقاً خاصاً لبناء ملاعب جديدة ودعم برامج الشباب، بالتعاون مع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. كما ستُنشأ ملاعب مصغّرة ومنشآت FIFA Arenas حديثة، بمشاركة شركاء دوليين. وأكّد إنفانتينو أن الهدف هو منح الأمل للأطفال وإعادة كرة القدم إلى المنطقة، مشيراً إلى أن الأعمال ستبدأ فور تحسّن الوضع الإنساني في غزة، لأن كرة القدم يجب أن توحّد وتمنح الأمل.

