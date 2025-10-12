داركو لازوفيتش.
داركو لازوفيتش.
تابعوا عكاظ على
Google News Account
أعلنت شركة نادي الوحدة الإماراتي لكرة القدم إتمام إجراءات التعاقد مع المحترف الصربي داركو لازوفيتش، نجم فيرونا الإيطالي السابق، في صفقة انتقالٍ حُر، وذلك لتعزيز صفوف الفريق الأول خلال مرحلة المنافسات الحالية.

ورحب مجلس إدارة النادي باللاعب في استاد آل نهيان، متمنياً له التوفيق والنجاح.

من جانبه، أعرب اللاعب عن عميق شكره وتقديره لقيادة وإدارة النادي على الثقة الغالية.
أخبار ذات صلة
 
الفيفا يدشن مكتبه الإقليمي في العاصمة المغربية الرباط
الفيفا يدشن مكتبه الإقليمي في العاصمة المغربية الرباط
أمام الإمارات.. عُمان تبحث عن نقاط الأمان
أمام الإمارات.. عُمان تبحث عن نقاط الأمان