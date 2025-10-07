نفى نادي الزمالك المصري، وجود أي نية داخل مجلس الإدارة لإقالة المدير الرياضي جون إدوارد، رغم تراجع نتائج الفريق في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال النادي في بيان: «يؤكد مجلس إدارة الزمالك على أنه لا توجد نية على الإطلاق في إنهاء تجربة جون إدوارد المدير الرياضي، ولا أساس من الصحة لما تردد في الساعات القليلة الماضية بشأن دراسة إدارة النادي إنهاء تجربة جون إدوارد».

مواصلة دعم إدارة الكرة

وأضاف البيان: «كما يؤكد المجلس أنه لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل مروجي الشائعات حول فريق الكرة بالزمالك».

وفي ختام البيان، شدد المجلس على مواصلة دعمه لإدارة الكرة الحالية، والعمل على تذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجه فريق الكرة بالنادي، من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة خلال الموسم الحالي، بما يتوافق مع رؤية مجلس الإدارة لتحقيق طموحات الجماهير بمواصلة حصد البطولات.