اُختتمت في سلطنة عُمان النسخة الثانية من بطولة جبل سيفة الدولية لصيد الأسماك، بمشاركة 22 فريقاً من 10 دول، من بينها 3 فرق سعودية، وسط تنظيم عالي المستوى ومنافسة قوية.

واحتضنت وجهة جبل سيفة البطولة للعام الثاني على التوالي، تحت إشراف اللجنة العُمانية للرياضات البحرية، وبترخيص من الاتحاد الدولي لصيد الأسماك (IGFA).

مشاركة سعودية وأول حضور نسائي

شاركت في البطولة فرق من السعودية، مصر، الكويت، سلطنة عمان، إيران، تركيا، إيطاليا، جنوب أفريقيا، وسويسرا، فيما شهدت البطولة أول مشاركة نسائية في تاريخها عبر الفريق السويسري. وتأهلت الفرق الثلاثة الأولى في البطولة إلى نهائيات كأس العالم لصيد الأسماك المقرر إقامتها في كوستاريكا.

مصر تحصد اللقب.. وإيطاليا وصيفة

وتُوّج فريق بروق (Brouq) المصري بلقب النسخة الثانية من البطولة بعد أن تصدّر الترتيب العام برصيد 454 نقطة، بينما حل الفريق الإيطالي (Circolo Pesca Daltura Catania) في المركز الثاني بـ400 نقطة. وجاء فريق (Reel Addict) الكويتي ثالثاً برصيد 328 نقطة.

وفي حديثه لـ«عكاظ»، قال الرئيس التنفيذي للشركة المطورة لوجهة جبل سيفة وهوّانا صلالة وائل اللواتي: « فكرة البطولة جاءت من إقبال الزوار على ممارسة الصيد في جبل سيفة كهواية، بسبب وفرة الأسماك في هذه المنطقة، ومن هنا بدأنا تنظيم بطولة عالمية انطلقت لأول مرة العام الماضي وحققت نجاحاً ملحوظاً».

وأضاف: «النسخة الحالية شهدت تطوراً كبيراً، سواء من حيث عدد الفرق المشاركة (22 فريقاً مقابل 12 في النسخة السابقة)، أو من خلال الحضور السعودي والمشاركة النسائية».

وأشار إلى أن وجهة جبل سيفة لن تكتفي ببطولة صيد الأسماك، بل ستحتضن أيضاً بطولة للجولف، إضافة إلى تنظيم ماراثون السيفة في ديسمبر المقبل، الذي سيكون مفتوحاً لكافة الأعمار والمستويات.