الزمالك يواصل نزيف النقاط بتعادل أمام المحلة في الدوري المصري
فشل الزمالك في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري المصري، بعد تعادله مع غزل المحلة بهدف لمثله، أمس (السبت)، ضمن منافسات الجولة العاشرة، على ملعب هيئة قناة السويس.

وأنهى الزمالك الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف سجله اللاعب أحمد ربيع بضربة رأس قوية في الدقيقة 39.

دفاع «الأبيض» يهدي المحلة هدف التعادل

وفي الشوط الثاني، استغل غزل المحلة اندفاع «الفارس الأبيض» لمحاولة تعزيز النتيجة، ليدرك التعادل في الدقيقة 65 عن طريق اللاعب محمود صلاح بعد خطأ ساذج من الدفاع في إبعاد الكرة.

وصافة الدوري

بهذه النتيجة، يحتل الزمالك وصافة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة خلف المصري البورسعيدي متصدر الترتيب بعدد النقاط نفسه، مع التفوق في عدد الأهداف المُسجلة.

في المقابل، حقق غزل المحلة تعادله الثامن في المسابقة هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الـ13.

