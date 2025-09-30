حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزاً مثيراً على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما مساء (الإثنين)، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

تقدّم الزمالك في الشوط الأول بهدف دون رد، أحرزه المدافع حسام عبد المجيد في الدقيقة 32 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، انتفض الأهلي ونجح البديل حسين الشحات في إدراك التعادل في الدقيقة 71، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد 3 دقائق فقط من دخوله.

وواصل الشحات تألقه، بعدما حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 76، ترجمها محمود حسن «تريزيجيه» إلى هدف ثانٍ للأهلي.

وحرمت العارضة عمرو ناصر، لاعب الزمالك، من هدف مٌحقق في 90+3 بعد رأسية متقنة، لينتهي اللقاء بفوز مثير للمارد الأحمر 2-1.

ورغم الخسارة، يواصل الزمالك تصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة من 9 مباريات، بينما ارتقى الأهلي إلى المركز الثالث برصيد 15 نقطة من 8 لقاءات.