أعلن النادي الأهلي المصري عن انضمام المدير الرياضي للنادي محمد يوسف، ومدير الكرة وليد صلاح الدين، إلى لجنة التخطيط، بقرار من رئيس النادي محمود الخطيب.

وأوضح البيان الصادر عن النادي أن لجنة التخطيط تعمل على تنفيذ التصور الخاص بالعناصر الذين تنتهي عقودهم، وكذلك اللاعبين الذين سيتم التعاقد معهم في مختلف الأعمار، بما يتماشى مع سياسة النادي ودعمه المستمر لقطاع الكرة.

وفي سياق آخر، تواصل إدارة الأهلي مناقشة ملف المدرب الجديد، إذ ارتفعت أسهم المدرب السويسري أورس فيشر لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم.

وكان الأهلي قد أعلن نهاية الشهر الماضي إقالة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو، بسبب تدهور النتائج في مسابقة الدوري الممتاز، وعين عماد النحاس مديراً فنياً مؤقتاً لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.