الزمالك يهزم فاركو وينفرد بصدارة الدوري المصري

انفرد الزمالك بصدارة الدوري المصري الممتاز، بعد فوزه على فاركو بهدف نظيف، أمس (الثلاثاء)، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة.

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 49، بتوقيع الأنغولي شيكو بانزا، بعد متابعته كرة أُبعدت بشكل خاطئ من أحد مدافعي فاركو أمام خط المرمى.

وتلقى فاركو ضربة موجعة في الدقيقة 62، بطرد لاعبه بابكر ندياي، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وسيطر «الفارس الأبيض» على مجريات اللقاء، واستحوذ على الكرة بنسبة 71%، وأطلق 21 تسديدة، منها 5 بين القائمين والعارضة، مقابل تسديدتين فقط لفاركو.

بهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى 10 نقاط، متفوقاً بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه، المصري وبتروجت، بينما تجمّد رصيد فاركو عند نقطة واحدة في المركز الـ21 (الأخير).