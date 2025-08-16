حقق فريق الأهلي فوزاً عريضاً على نظيره فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاءت أهداف المارد الأحمر بتوقيع محمد شريف وأحمد مصطفى زيزو (هدفين) وجراديشار، في الدقائق 10 و21 و59 و81.

ووقًع محمد فخري على هدف فاركو الوحيد في الدقيقة 70 من زمن اللقاء، فيما شهدت الدقيقة 90 طرد محمد هاني، ظهير أيمن الأهلي، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وكان الأهلي قد استهل رحلة الدفاع عن لقب الدوري المصري بتعادل مٌحبط مع مودرن سبورت 2-2، بينما تعادل فاركو مع إنبي بدون أهداف.