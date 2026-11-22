تواصلت الانشقاقات داخل قوات الدعم السريع في السودان، مع إعلان قيادي عسكري جديد مغادرة صفوفها، بالتزامن مع تصاعد المواجهات في إقليم النيل الأزرق، وتهديد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان القوات التي تحاول التقدم نحو مدينة الدمازين بمواجهة عسكرية وصفها بالصعبة.



قائد المجموعة 600



وأعلن قائد المجموعة 600 ومسؤول الاستنفار ورئيس لجنة التجنيد بقوات الدعم السريع العقيد آدم محمد آدم أبو دقم، اليوم (الأحد)، انشقاقه عن القوات، في تسجيل مصور عبّر فيه عن ندمه إزاء ما ارتكبته قواته في البلاد، قائلاً: «السودان أمانة في أعناقنا وليس غنيمة في أيدي المرتزقة والمجرمين». في تسجيل مصور إنه يشعر بثقل الخجل والعار مما ارتكبته مليشيات الدعم السريع في البلاد.



ويأتي انشقاق أبو دقم ضمن سلسلة تحركات مماثلة شهدتها قوات الدعم السريع خلال نوفمبر الجاري، إذ أعلن اللواء حمدان بشير حامد، قائد الجبهة الثالثة «تمازج»، ونائبه العقيد عمر عوض هارون، فك ارتباطهما بالقوات والانضمام إلى الجيش السوداني. كما أعلن عمدة قبيلة المسيرية بوسط دارفور عمر عثمان جابورة انشقاقه، داعياً أبناء قبيلته إلى مغادرة صفوف الدعم السريع.



وفي 18 نوفمبر، أعلنت مجموعة بقيادة مشعل عبد الرحمن النور انشقاقها وانضمامها إلى القوات المسلحة، وسط تقارير أفادت بأن القوة تضم 317 عنصراً و16 عربة عسكرية. وقبلها بيوم، أعلن اللواء عبد القادر حامد ضو البيت، قائد قوات «نمور كردفان»، انشقاقه موجهاً انتقادات لقيادة حميدتي.



وسبق ذلك إعلان العقيد أحمد علي حسب الرسول، قائد المجموعة الأولى في منطقة سرف عمرة بشمال دارفور، انشقاقه في 15 نوفمبر، فيما أعلن الفريق أول خالد نور الدائم بريش، أحد القيادات التي ساهمت في تأسيس الهياكل العسكرية والإدارية للدعم السريع، انحيازه إلى الجيش في 10 نوفمبر، بعد نحو 13 عاماً من العمل ضمن صفوف القوات. وشهدت الدمازين في 2 نوفمبر انشقاق مجموعة من عناصر الدعم السريع وتسليم نفسها للفرقة الرابعة مشاة، بقيادة النقيب جدو محمد حامد شوقار، وفق ما أعلنه الجيش السوداني.



الدمازين ليست مهددة



من جهته، أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، أن مدينة الدمازين بإقليم النيل الأزرق ليست مهددة، متوعداً القوات التي تحاول الوصول إليها بمواجهة عسكرية صعبة. واتهم جهات لم يسمّها بنشر أخبار عن وجود مجاعة في المدينة، مؤكداً عدم وجود ما يدعو للخوف على الدمازين، وذلك في إشارة إلى التقارير المتداولة بشأن الأوضاع الإنسانية والمعيشية فيها.



ونقل موقع «المشهد السوداني» عن البرهان قوله: إن أي قوة تحاول التقدم نحو الدمازين ستجد نفسها في شرك لن تتمكن من الخروج منه، في رسالة تحدٍ للقوات التي تسعى للوصول إلى المدينة. وشدد البرهان على أن الحرب أصبحت الأولوية الرئيسية للدولة في المرحلة الحالية، موضحاً أن جزءاً كبيراً من موارد البلاد جرى توجيهه لدعم العمليات العسكرية، وجدد تمسكه بمواصلة القتال قائلاً: «سنقاتل حتى النصر».