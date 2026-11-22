جدد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، التأكيد على مضي الحكومة في خطط بسط سلطة الدولة وإنفاذ القانون ومكافحة الفساد، والتصدي لعمليات التعدي على الثروة الوطنية في جميع أنحاء العراق.

وشدد الزيدي خلال اجتماعه مع رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم (الأحد)، على أهمية تعزيز الاستقرار بما يدعم تنفيذ البرامج الحكومية في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية. وتناول اللقاء قضية جرف الصخر وعمليات نهب وتهريب النفط، وأكد الزيدي أن هذا الأمر يجب أن يتوقف ليس في جرف الصخر وإنما في كل منطقة بالعراق.



المواجهة وجدت طريقاً للتأجيل



وتشهد منطقة جرف الصخر هدوءاً حذراً ما يشير إلى أن المعركة لم تنته بقدر ما كشفت أن المواجهة التي كانت تقترب بين حكومة الزيدي وكتائب حزب الله وجدت طريقاً آخر للتأجيل. فالقوات التي دخلت المنطقة لم تعلن حتى الآن تغييراً حاسماً في خريطة النفوذ، والكتائب التي كانت تلوح بنقل المواجهة إلى المنطقة الخضراء عادت إلى الحديث عن معالجة الأزمة عبر قنوات خاصة. لكن خلف هذا الهدوء، تتحدث تقديرات عن تسوية تحتاج إلى سنة على الأقل حتى تكتمل، إذا مضت الكتائب في الانسحاب من البلدة. وهي مدة تتجاوز، على ما يبدو، مهلة 30 يونيو القادمة لتسليم السلاح، ما يفتح الباب أمام سؤال أكبر من مصير الجرف. حتى الآن، تنفي الكتائب وأوساط مقربة منها وجود قرار بالانسحاب من جرف الصخر أصلاً. لكن البيانات الحكومية تحدثت عن خطة لاستبدال القطعات العسكرية الماسكة للأرض، وعملياً ووفق الإعلام الأمني الحكومي فقد انتهت عملية استبدال القوات العسكرية الحكومية في محيط جرف الصخر. ودخلت قوات إلى المنطقة للمرة الأولى، (الجمعة)، منذ 12 عاماً، بحسب الرواية الرسمية، إلا أن مصادر محلية تحدثت إلى «عكاظ» تقدم رواية مختلفة، وتقول إن الشرطة الاتحادية موجودة في جرف الصخر منذ سنوات، لكنها تنتشر بعيداً عن المنطقة التي تصفها المصادر بـ«مربع الكتائب». وتضيف أن مواقع الشرطة تقع قرب بلدة المسيب، التي لجأ إليها معظم سكان جرف الصخر بعد نزوحهم عام 2014، فيما لا يزال الغموض يحيط بما إذا كانت القوات الجديدة قد انتشرت داخل مناطق نفوذ الكتائب نفسها.



جمع الأسلحة وتفكيك المقرات



هذا الغموض لا يتعلق بالمواقع وحدها، بل بمصير الألوية الثلاثة التابعة للكتائب، وهي 45 و46 و47، التي تمسك بالمنطقة منذ سنوات. فهل يجري الحديث عن استبدال القوات الموجودة فعلياً، أم عن إعادة ترتيب انتشارها دون المساس بالبنية العسكرية للكتائب؟. وفي هذا السياق، اعتبر قيادي قريب من الفصائل، أن ما جرى لا يعني إخراج كتائب حزب الله من جرف الصخر، بل يتصل بإسناد قوات الحشد الشعبي الموجودة هناك، وهي ألوية الكتائب، إلى جانب استبدال قطعات الشرطة الاتحادية بأخرى، وإضافة قوات من شرطة الطاقة. ويعتقد أن انسحاب الكتائب، إذا تقرر فعلاً، لن يكون سريعاً. وقد يحتاج إلى سنة على الأقل لجمع الآليات والأسلحة وتفكيك المقرات. في المقابل، تتحدث مصادر محلية عن دخول قوات إضافية من الحشد الشعبي، لكنها تصفها بأنها قوات «صديقة للكتائب».



تهدئة مفاجئةومهلة جديدة



وكانت كتائب حزب الله لجأت إلى تهدئة المفاجئة (الجمعة) وأكدت أن القضية ستحل عبر قنوات أخرى غير القوة، وبرز هذا الموقف بعد وصول قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني إلى بغداد، ولقائه زعامات شيعية، في زيارة تحدثت عنها الكتائب، إذ التقى أمين عام منظمة بدر هادي العامري ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض .



ويبدو أن مهمة قاآني أفضت إلى منح الكتائب مهلة للانسحاب، وهو ما أدى إلى احتواء المواجهة. لكن مصادر أخرى داخل التحالف الشيعي تشير إلى أن طهران لم تكن راضية تماماً عن موقف كتائب حزب الله، وأنها نصحتها مراراً بالالتزام بمسار تسليم السلاح والاندماج في العمل السياسي، والحصول على مواقع حكومية، على غرار فصائل أخرى انتقلت من العمل العسكري إلى المشاركة في السلطة. ملف جرف الصخر ما يزال مفتوحاً على كل الاحتمالات خصوصاً أن المبادرة الإيرانية ولدت هشة ولم تقدم غير عملية واحدة تتمثل في شراء الوقت بسبب رفض الكتائب الانخراط في مشروع تسليم السلاح للدولة.