نفى وزير الدولة المصري للإعلام الدكتور ضياء رشوان صحة ما تردد عن سحب القاهرة خبراءها العسكريين من بنغازي بسبب خلافات مع القيادة العامة للجيش الوطني الليبي. وأكد رشوان، في بيان، استمرار التنسيق والعلاقات الوثيقة بين الجانبين، مشدداً على دعم مصر لاستقرار ليبيا ووحدتها.



وأفاد بأن ما يُتداول في هذا الشأن "عارٍ تماماً من الصحة"، ولا يعكس طبيعة العلاقات الوثيقة والتنسيق المستمر بين الجانبين. وشدد على أن العلاقات المصرية الليبية تقوم على أسس راسخة من التعاون والتفاهم المشترك، مؤكداً أن مصر تواصل دعمها لاستقرار ليبيا ووحدة أراضيها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية.



وأوضح رشوان أن التواصل والتنسيق بين الجانب المصري والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي مستمران بصورة طبيعية، بما يعكس عمق العلاقات بين الجانبين والحرص المشترك على دعم الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.



ودعا وزير الدولة للإعلام وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء ادعاءات غير موثقة تستهدف إثارة البلبلة بشأن العلاقات المصرية الليبية "عميقة الجذور ومتعددة الأبعاد".



ويأتي نفي مصر سحب خبرائها العسكريين من بنغازي، ضمن التحولات التي تشهدها سياستها تجاه الملف الليبي، ومحاولتها إعادة التوازن لعلاقاتها مع طرفي الانقسام، الشرقي والغربي، دون التخلي عن شراكتها الأمنية مع القيادة العامة للجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر.



فالقاهرة ارتبطت على مدى سنوات بتحالف وثيق مع معسكر الشرق، انطلاقاً من اعتبارات أمنية وجغرافية، في مقدمتها تأمين الحدود الغربية المصرية، ومواجهة تهريب السلاح والجماعات المسلحة، فضلاً عن رفض تمدد التيارات الإسلامية والنفوذ التركي في ليبيا.



لكن السياسة المصرية شهدت خلال الأشهر الأخيرة انفتاحاً متزايداً على حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، تُوّج بإعادة فتح السفارة المصرية في العاصمة الليبية في 7 نوفمبر الجاري، وتحركات دبلوماسية وأمنية شملت لقاءات مع مسؤولين في الغرب الليبي، بالتوازي مع استمرار التواصل مع حفتر.



وتبرز بين عوامل التوتر مسألة الاتفاق البحري الليبي التركي، بعدما أقر مجلس النواب في الشرق اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع أنقرة في أكتوبر الماضي، رغم اعتراض القاهرة التي ترى أنه يمس مصالحها وحقوقها البحرية في شرق المتوسط.