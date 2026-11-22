قوبل الاعتداء الإيراني على البحرين بإدانات عربية واسعة، بعد أن أسفر استهداف منشأة صناعية مدنية عن إصابة مواطن بحريني من ذوي الهمم ومقيم باكستاني،وطالبت المنامة مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات حازمة لإلزام طهران بوقف اعتداءاتها وتهديداتها.



وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن الهجمات التي تعرضت لها البلاد، (السبت)، أسفرت عن إصابة مواطن بحريني، وُصفت حالته بالمستقرة، ومقيم باكستاني يرقد في المستشفى بحالة حرجة، مؤكدة أن المصابين يتلقيان العلاج.



وفي موقف سعودي حازم، أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية على منشأة صناعية مدنية في البحرين، مؤكدة تضامن المملكة الكامل مع المنامة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها. وشددت على رفضها استمرار ما وصفته بالسلوك الإيراني المزعزع لأمن المنطقة واستقرارها، واستهداف دولها والمنشآت المدنية، معتبرة ذلك انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقواعد حسن الجوار، وحمّلت طهران عواقب استمرار هذه الاعتداءات.



من جانبها، أدانت وزارة الخارجية البحرينية ما وصفته بالاعتداءات الإيرانية الآثمة، مؤكدة أن استهداف المنشأة الصناعية المدنية أدى إلى اندلاع حريق ووقوع أضرار مادية، وشكل تهديداً مباشراً لحياة المدنيين وانتهاكاً لسيادة المملكة وسلامة أراضيها.



وقالت المنامة إن الحرس الثوري الإيراني أعلن مسؤوليته عن الهجوم، ورفضت ما قدمه من ذرائع ومبررات، مشددة على أن المنشأة المستهدفة مدنية بحتة، وأن الخلافات مع أطراف أخرى لا يمكن اتخاذها ذريعة للاعتداء على سيادة الدول ومقدراتها.



وطالبت البحرين مجلس الأمن باتخاذ إجراءات حازمة لإلزام إيران بتنفيذ القرار رقم 2817، بما يضمن الوقف الفوري للاعتداءات والتهديدات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، محذرة من تداعيات استمرار التصعيد على أمن المنطقة واستقرارها.



وفي السياق ذاته، ندد الأردن بالهجوم، واعتبره انتهاكاً سافراً لسيادة البحرين وتهديداً لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية الأردنية تضامن عمّان المطلق مع المنامة، ووقوفها إلى جانبها في جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها ومقدراتها، وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.



وتعكس المواقف السعودية والأردنية، إلى جانب تحرك البحرين في مجلس الأمن، اتساع دائرة الرفض العربي لاستهداف المنشآت المدنية، وسط تحذيرات من أن استمرار الهجمات يهدد بتوسيع دائرة التوتر الإقليمي ورفع كلفة المواجهة على أمن المنطقة وسكانها.