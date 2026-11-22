أتلفت السلطات السورية كميات كبيرة من المخدرات ضبطتها قوات الأمن في عمليات متلاحقة، شملت 400 مليون حبة كبتاغون وأكثر من 12 طناً من الحشيش.

وأعلنت إدارة مكافحة المخدرات، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)، اليوم (الأحد)، أن الإتلاف جرى على دفعات بإشراف لجنة مشتركة من وزارات الداخلية والعدل والصحة، وطال مواد مخدرة ومؤثرات عقلية ضبطتها الإدارة خلال عمليات أمنية متفرقة. وبلغت الكميات المتلفة 12.2 طن من مادة الحشيش و2.3 طن من نبتة الحشيش و6 كيلوغرامات من الهيروين و5.4 مليون حبة مخدرة، إلى جانب وسائل وأدوات مرتبطة بتهريب المخدرات وإخفائها ونقلها وتصنيعها، ومواد كيميائية.



وكان مدير إدارة مكافحة المخدرات خالد عيد أعلن في يونيو الماضي، بحسب سانا، أن السلطات نفذت 1550 عملية ضبط وإحباط لتهريب المخدرات منذ سقوط الأسد. وأوضح حينها أنها فككت 90 شبكة تهريب دولية، وأغلقت 17 معمل تصنيع كبتاغون، وضبطت 697 مليون حبة كبتاغون و15 طناً من الحشيش خلال هذه العمليات.



في غضون ذلك، قتل جندي سوري، وأصيب آخران، اليوم (الأحد)، خلال عملية تفكيك ألغام في ريف دير الزور الغربي. وأعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، أن جندياً استشهد، وأصيب اثنان أثناء عملهم على تفكيك الألغام ومخلفات الحرب في بلدة الطريف بريف دير الزور الغربي. وكان جندي آخر قتل في السابع من الشهر الجاري، إثر انفجار لغم من مخلفات النظام السابق في منطقة الميادين بريف دير الزور الشرقي.



وأفاد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح في أكتوبر الماضي، بأن المركز الوطني للأعمال المتعلقة بالألغام يعمل على تنفيذ الإستراتيجية الموضوعة لمكافحة الألغام خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق أول خريطة لتوزع الألغام في سوريا قريباً، بهدف تحديد المناطق الملوثة بالألغام وتعزيز جهود التعامل معها.



وأوضح الصالح في تصريحات على هامش معرض سورية الدولي للأمن والسلامة "FORTIX 2026"، أن الألغام ومخلفات الحرب تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه سوريا، نظراً إلى تأثيرها المباشر على حياة المدنيين والأطفال، فضلاً عن عرقلتها جهود إعادة الإعمار والاستثمار في الأراضي الزراعية.