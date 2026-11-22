تقدم الفنانة المصرية شيري عادل أول بطولة سينمائية مطلقة لها من خلال فيلم «إيميليا»، بعد 25 عاماً من ظهورها الأول في فيلم «أصحاب ولا بيزنس» في 2001.

«إيميليا»

يتناول الفيلم تأثير تجارب الطفولة الصعبة على الحالة النفسية للإنسان، وكيف يمكن أن تظل ذكرياتها حاضرة معه رغم مرور السنوات، وتنعكس على حياته وتصرفاته وعلاقاته بالآخرين، حتى بعد وصوله إلى مرحلة النضج.

كما يناقش العمل قدرة الإنسان على تجاوز المواقف المؤلمة التي مر بها في الماضي، وإمكانية التخلص من آثارها النفسية، وما إذا كان مرور الوقت كافياً لنسيان تلك التجارب أم أنها تظل مؤثرة في حياته.

أول بطولة مطلقة

وتمثل هذه الخطوة محطة مهمة في مشوار شيري عادل، التي شاركت على مدار سنوات في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، وقدمت شخصيات متنوعة في أعمال اجتماعية ورومانسية، لتتولى للمرة الأولى بطولة فيلم سينمائي بشكل مطلق.

وبدأ تصوير الفيلم في أكتوبر 2026، واستكمل فريق العمل تصوير مشاهده، التي جرى تنفيذها في عدد من المواقع، من بينها العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب شيري عادل كل من محسن منصور، وغنوة محمود، وعايدة رياض، وعلي السبع، وجهاد سعد، فيما يظهر الفنان أحمد الفيشاوي ضيف شرف.

آخر أعمالها الدرامية

وعلى الصعيد الدرامي، كان آخر ظهور فني لشيري عادل من خلال حكاية «ديجافو»، ضمن حكايات مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو»، التي حققت تفاعلاً لافتاً منذ بدء عرض العمل، وشاركها البطولة أحمد الرافعي، وعمرو وهبة، وهند عبدالحليم، والحكاية من تأليف نسمة سمير، وإخراج محمد خضر.