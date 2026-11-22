تلقى إنتر ميامي هزيمة ثقيلة أمام ضيفه كولومبوس كرو بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت اليوم (الأحد) على ملعب نو، ضمن المواجهة الأولى من سلسلة مباريات الدور الأول للأدوار الإقصائية للدوري الأميركي.

ميسي يتسلم الحذاء الذهبي

وقبل انطلاق المباراة، تسلم قائد إنتر ميامي ليونيل ميسي جائزة الحذاء الذهبي لعام 2026، التي فاز بها النجم الأرجنتيني في وقت سابق من الشهر الجاري، برصيد 26 هدفاً.

وكان ميسي قد فاز بجائزة الحذاء الذهبي أيضاً في العام الماضي، ليصبح أول لاعب في تاريخ المسابقة يفوز بالجائزة، التي تُمنح لهداف الدوري، في موسمين متتاليين.

أهداف المباراة

افتتح غونزالو تابيا التسجيل لفريق كولومبوس كرو بعد تسع دقائق فقط من انطلاق المباراة، قبل أن يتلقى إنتر ميامي ضربة موجعة بطرد لاعبه غونزالو لوجان ميلي في الدقيقة 36.

وأضاف طه حمرون الهدف الثاني لكولومبوس بعد سبع دقائق من انطلاق الشوط الثاني، ثم عاد غونزالو تابيا ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث للضيوف في الدقيقة 58.

ميسي ينجو من الطرد بعد تصرف غريب

وبدت علامات الإحباط واضحة على لاعبي ميامي مع نهاية الشوط الأول، وحصل ميسي على بطاقة صفراء بعدما ارتطمت الكرة التي سددها بوجه تابيا أثناء تنفيذ رمية تماس، في تصرف غريب من النجم الأرجنتيني الذي نجا من الطرد، كما أطلقت الجماهير صافرات الاستهجان مع مغادرة اللاعبين أرض الملعب بين الشوطين.

فرصة أخيرة لتجنب الإقصاء

وبات ميسي ورفاقه مطالبين بالفوز على كولومبوس في المباراة المقررة فجر السبت المقبل، لتجنب وداع البطولة والحفاظ على آمالهم في مواصلة رحلة الدفاع عن اللقب.