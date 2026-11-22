تعادل فريق لانس مع ضيفه تولوز بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت مساء (السبت) على ملعب «بولار دولولي»، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الفرنسي.

مشاركة سعود

وشارك النجم السعودي سعود عبد الحميد بديلاً مع لانس، في أول ظهور للفريق تحت قيادة المدرب الجديد ديدييه ديغار، إذ دخل في الدقيقة 59 على حساب روبين أغويلار.

تولوز يتقدم.. ولانس يرد

افتتح جايسن راسل التسجيل لفريق تولوز في الدقيقة 39، قبل أن يدرك مايكل كويسانسي التعادل لصالح لانس بعد دقيقتين من انطلاق الشوط الثاني.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع لانس رصيده إلى 14 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، متفوقاً بفارق الأهداف على تولوز، صاحب المركز الثاني عشر، الذي يملك الرصيد نفسه من النقاط.