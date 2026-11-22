أبدى محمد عودة البلادي، رئيس نادي الأنصار، عدم رضاه عن أداء الفريق عقب خسارته أمام الفضل من الأحساء ضمن الجولة الرابعة من دوري الدرجة الثالثة، واصفًا الخسارة بـ«الموجعة»، ومطالبًا الجهاز الفني بمراجعة الأخطاء التي أثّرت في نتيجة المباراة.



ودعا البلادي اللاعبين إلى إظهار جدية أكبر، مؤكدًا أن الجهاز الفني مسؤول عن تصحيح الأخطاء، وأنه سيتابع ذلك بنفسه اعتبارًا من أول تدريب عقب المباراة.



وأشار إلى أن إدارة النادي وفّرت للفريق كل ما يحتاج إليه، داعيًا من غاب عنهم حس المسؤولية والشغف إلى مراجعة أنفسهم، واختتم حديثه بقوله «الأنصار فوق الجميع».



ويحتل الأنصار المركز الخامس في المجموعة الرابعة برصيد خمس نقاط، من فوز واحد وتعادلين وخسارة واحدة.