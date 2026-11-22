بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، لرئيس الجمهورية اللبنانية الرئيس العماد جوزاف عون، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية اللبنانية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.



وبعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، لرئيس الجمهورية اللبنانية الرئيس العماد جوزاف عون، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية اللبنانية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.