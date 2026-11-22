اطّلع نائب أمير منطقة نجرانالأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيزعلى أعمال مختبر التربة والمياه بالمنطقة، ودوره في دعم القطاع الزراعي وخدمة المزارعين.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بالإمارة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران المهندس مريح بن شارع الشهراني.

واستمع نائب أمير نجران إلى شرح عن دور المختبر ومهامه في تقييم مياه الري، من خلال تحليل ملوحتها وتركيبها الكيميائي، وقياس مدى ملاءمتها للمحاصيل والتربة، إلى جانب تقييم التربة الزراعية وقياس خصائصها ومؤشرات خصوبتها؛ بما يدعم الإرشاد الزراعي ويسهم في خدمة المزارعين.

كما اطّلع على آلية فحص العينات ومراحل تحليلها ومراجعة نتائجها، والإجراءات المتبعة لضمان جودة النتائج ودقتها.