حقق فريق ريال مدريد فوزاً قاتلاً على ضيفه سيلتا فيغو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء (السبت) على ملعب «سانتياغو برنابيو»، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري الإسباني «لا ليغا».

دوران يتقدم لسيلتا فيغو

افتتح بابلو دوران التسجيل لفريق سيلتا فيغو بعد ست دقائق فقط من انطلاق المباراة، فيما أهدر كيليان مبابي ركلة جزاء لريال مدريد في الدقيقة 39، بعدما سدد الكرة بشكل غريب فوق العارضة إلى المدرجات.

ريمونتادا مدريدية

وقلب ريال مدريد الطاولة على سيلتا فيغو في الشوط الثاني، إذ أدرك جود بيلينغهام التعادل في الدقيقة 66، فيما سجل البديل كارلوس إسبي هدف الفوز القاتل في الدقيقة 85.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الليغا، متأخراً بفارق الأهداف، عن برشلونة متصدر الترتيب، والذي سيواجه فياريال اليوم (الأحد)، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد سيلتا فيغو عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر، متقدماً بنقطتين فقط على منطقة الهبوط.