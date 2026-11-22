فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الباب مبكراً أمام التكهنات بشأن هوية خليفته داخل الحزب الجمهوري، بعدما وضع نائبه جيه دي فانس ووزير خارجيته ماركو روبيو في مقدمة الأسماء المحتملة لخوض انتخابات الرئاسة عام 2028، دون أن يمنح أياً منهما تزكية صريحة، أو يستبعد ظهور مرشحين آخرين قد يقلبون حسابات السباق.



وقال ترمب خلال مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، إن فانس وروبيو يعدان بوضوح من أبرز المرشحين المحتملين، مضيفاً: لدينا بعض الشخصيات التي تتمتع بقدر كبير من الكفاءة، قبل أن يلمّح إلى أن «مفاجآت» قد تظهر في المشهد الانتخابي القادم. وتعكس تلك التصريحات حرصه على إبقاء خيارات الحزب مفتوحة، مع تأكيد ثقله في تحديد ملامح المرحلة السياسية التي تلي انتهاء ولايته.



ويكتسب إدراج الاسمين معاً أهمية خاصة، في ظل اختلاف موقعيهما داخل الإدارة الجمهورية، إذ إن فانس، بوصفه نائب الرئيس، يمتلك موقعاً متقدماً في هرم السلطة، وحضوراً سياسياً يجعله مرشحاً طبيعياً للاستفادة من تجربة الإدارة الحالية، فضلاً عن ارتباطه الوثيق بالتيار المحافظ الداعم لترمب. أما روبيو، فيتمتع بخبرة طويلة في السياسة الخارجية، ويشغل موقعاً محورياً في إدارة الملفات الدبلوماسية، إلى جانب خبرته السابقة في مجلس الشيوخ.



وفي مؤشر لافت إلى طبيعة العلاقة بين الرجلين، أعلن روبيو استعداده لدعم فانس إذا قرر خوض انتخابات 2028، مؤكداً خلال مقابلة مع «نيويورك تايمز» أنه لا يخطط لمغادرة منصبه، وأن أولويته تتمثل في مواصلة العمل مع ترمب حتى نهاية ولايته، وسط تكهنات بشأن احتمال استقالته من وزارة الخارجية تمهيداً لخوض السباق الرئاسي.



ونشرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية تقريراً تحدث عن احتمال مغادرة روبيو الإدارة استعداداً للانتخابات، استناداً إلى مصادر جمهورية ومسؤولين بريطانيين، لكن البيت الأبيض ووزارة الخارجية نفيا تلك الأنباء، واعتبراها ادعاءات لا أساس لها.



وتكشف التطورات أن معركة خلافة ترمب بدأت تتشكل داخل الحزب الجمهوري، حتى قبل الدخول الفعلي في الاستحقاق الانتخابي. وبينما يبدو فانس في موقع متقدم بحكم منصبه، يظل روبيو اسماً وازناً يمتلك أوراقاً سياسية وخبرة حكومية قد تمنحه دوراً مؤثراً في تحديد المرشح القادم. لكن الإشارة إلى «المفاجآت» تترك مساحة لاحتمالات أخرى، وتؤكد أن ترمب لا يريد حسم السباق مبكراً. فدعمه، أو على الأقل موقفه من المرشحين، قد يكون عاملاً حاسماً في رسم خريطة المنافسة الجمهورية خلال المرحلة القادمة.