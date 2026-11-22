يواصل النجم الهلالي سلطان مندش برنامجه العلاجي والتأهيلي بمقر النادي، من أجل العودة للمشاركة في المباريات مع فريقه محلياً وقارياً، إذ من المتوقع أن تكون عودته في مواجهة فريق الهلال أمام نظيره الدرعية (الخميس) الثالث من ديسمبر القادم، الساعة 8:30 مساءً، على ملعب المملكة أرينا بالرياض، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكانت نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب سلطان مندش أثبتت إصابته في العضلة الخلفية أثناء مشاركته مع المنتخب السعودي في معسكر الدوحة، خلال فترة توقف "الفيفا" خلال شهر نوفمبر الجاري.