يستعد الفنان السوري تيم حسن لخوض تجربة مختلفة في مسيرته الفنية، من خلال تجسيد شخصية «قيصر» في فيلم سينمائي روائي طويل يستند إلى قصة حقيقية مرتبطة بتوثيق الانتهاكات والتعذيب داخل السجون السورية خلال فترة حكم نظام بشار الأسد، ويتناول قصة الضابط السوري فريد المذهان الذي خاطر بحياته لكشف التعذيب والانتهاكات الحقوقية في سجون النظام.

تفاصيل المشروع

وجاء الإعلان عن المشروع خلال مؤتمر صحفي عقد ضمن فعاليات ملتقى الدوحة لصنّاع الأفلام، على هامش مهرجان الدوحة السينمائي 2026، بحضور تيم حسن والمخرج السوري أمير فخر الدين، والضابط السوري السابق فريد ندى المذهان، المعروف باسم (قيصر)، إلى جانب عدد من المنتجين والشخصيات المشاركة في المشروع.

ولم يخفِ تيم حسن حجم المسؤولية التي يشعر بها تجاه هذه التجربة، مؤكداً أن الفيلم يمثل محطة مختلفة عن الأعمال التي قدمها سابقاً، نظراً إلى حساسية الموضوع وأبعاده الإنسانية والتاريخية.

دقيقة صمت

ووصف حسن المشروع بأنه تجربة مختلفة تماماً، مشيراً إلى أن الموضوع أكبر وأهم وأكثر حساسية ودقة، ويتطلب جهداً كبيراً في مختلف مراحل العمل، معرباً عن تفاؤله بوجود فريق إبداعي مميز يجمع بين الخبرات العربية والدولية، متمنياً أن يتمكن الجميع من تقديم الفيلم بالشكل الذي يليق بالقصة وأهميتها.

كما عبّر عن فخره واعتزازه بتجسيد شخصية قيصر، مؤكداً بأن نقل هذه الحكاية إلى الشاشة يحمل معنى شخصياً عميقاً، وأنه يتطلع إلى تقديم الشخصية بأمانة وحساسية واحترام للتضحيات التي ارتبطت بها.

وفي موقف لافت خلال المؤتمر، دعا تيم حسن الحاضرين إلى الوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح شهداء سورية، في لفتة عكست البعد الإنساني الذي يرافق المشروع.

قيصر

الشخصية التي سيقدمها تيم حسن هي فريد ندى المذهان، وهو ضابط سابق في الشرطة العسكرية السورية، عمل في مجال التصوير والتوثيق، قبل أن يصبح أحد أبرز الشهود الذين كشفوا للعالم أدلة مصورة عن التعذيب والانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز السورية.

وتعود قصته إلى الفترة التي عمل فيها على تهريب آلاف الصور التي وثقت آثار التعذيب على المعتقلين، في عملية سرية شكلت خطراً كبيراً على حياته وحياة عائلته.

وبعد مغادرته سوريا في 2014، تحولت الصور التي سربها إلى مادة أساسية في جهود التوثيق الحقوقي والملاحقة القانونية الدولية. وفي فبراير 2025، كشف عن هويته الحقيقية، ليُعرف باسم فريد ندى المذهان.

ولا تقتصر أهمية الفيلم على رواية قصة شخص خاطر بحياته لكشف الحقيقة، بل تتجاوز ذلك إلى استعادة حكايات الضحايا وعائلاتهم، وتسليط الضوء على الجانب الإنساني وراء الصور والوثائق.

ويتولى المخرج السوري أمير فخر الدين إخراج فيلم «قيصر»، فيما يكتب السيناريو كل من روري هينز وسهراب نوشيرفاني، وهما من الأسماء التي سبق أن ترشحت لجائزة البافتا عن أعمالهما السينمائية، ومنها فيلم «The Mauritanian».

ويشارك في إنتاج المشروع عدد من الجهات، بينها لجنة الأفلام في المدينة الإعلامية – قطر، وشركة Department M، واستوديوهات كتارا، ومجموعة سرد الإعلامية الكويتية، إلى جانب انضمام شركة مدينة تدمر للإنتاج السينمائي شريكاً في الإنتاج لتقديم الدعم الميداني داخل سوريا.

من المقرر بدء تصوير الفيلم خلال 2027، على أن يتناول رحلة فريد المذهان منذ عمله السري على توثيق الانتهاكات، مروراً بتهريب الصور ومغادرته سوريا، وصولاً إلى شهادته أمام المجتمع الدولي.