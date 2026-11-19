في إجراء أمني غير معتاد أثار تساؤلات الصحفيين المرافقين للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، صادرت السلطات هواتفهم المحمولة مؤقتاً قبيل إقلاع الطائرة الرئاسية «إير فورس وان» من الصين، بذريعة اعتبارات أمنية، دون الكشف عن طبيعة المخاطر التي استدعت اتخاذ هذا التدبير.



وقالت المراسلة أوريليا إند إن الصحفيين أُبلغوا عند الساعة 6:45 مساءً بالتوقيت الصيني بأن موعد الإقلاع حان، وأن عليهم تسليم هواتفهم مؤقتاً لأسباب أمنية، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس»، دون تقديم توضيحات إضافية.



واعتبرت مراسلة البيت الأبيض في شبكة «Real America's Voice» الأمريكية أن الإجراء غير معتاد خلال الزيارات الخارجية للرئيس الأمريكي، خصوصاً أن مصادرة الهواتف جاءت ضمن الترتيبات الأمنية المصاحبة لمغادرة الوفد الأمريكي.



ويعيد هذا الإجراء إلى الواجهة المخاوف الأمريكية المتكررة بشأن الأمن السيبراني واحتمالات التجسس الإلكتروني خلال الزيارات الرسمية إلى الصين، في ظل تحذيرات سابقة من إمكانية اختراق الأجهزة أو مراقبة الاتصالات والوصول إلى البيانات الشخصية والرسمية.



وسبق أن أفادت تقارير إعلامية بأنه خلال زيارة ترمب إلى بكين في مايو 2026، تخلص موظفون أمريكيون وصحفيون من هواتف مؤقتة وبطاقات تعريف وشارات تسلموها من الجانب الصيني، قبل صعودهم إلى الطائرة الرئاسية، في إطار احتياطات احترازية لمنع نقل أجهزة أو مواد قد تكون عرضة للاختراق أو المراقبة.



كما تحدثت تقارير صحفية عن اعتماد مسؤولين أمريكيين أجهزة اتصال مخصصة للسفر إلى الصين، بدلاً من استخدام هواتفهم الشخصية، تفادياً لاحتمالات الوصول إلى بياناتهم أو اعتراض اتصالاتهم.



وغادر ترمب الصين، (الخميس)، عقب اختتام القمة الثلاثية التي جمعته بالرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة شنزن، واستمرت نحو ساعة ونصف، ووُصفت بأنها قمة تاريخية.