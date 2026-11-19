أعلنت الأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن اليوم (الخميس)، ضبط خلية إرهابية مرتبطة بالمليشيا والقيادي الإرهابي أمجد خالد، كانت تتولى رصد التحركات العسكرية والأمنية وتصوير منشآت إستراتيجية، تمهيداً لاستهداف قيادات ومواقع حيوية.



وكشفت اعترافات أولية لعناصر الخلية، وفق ما نشرته شرطة دار سعد، عن مخطط تخريبي يستهدف أمن العاصمة عدن واستقرارها، يتضمن تنفيذ عمليات إرهابية ضد قيادات عسكرية وأمنية، وجمع معلومات استخباراتية عن منشآت ومرافق حيوية، وتسريبها إلى جهات مرتبطة بقيادات الخلية خارج المدينة.



وأظهرت الإفادات تورط عناصر الخلية في جمع صور ووثائق وبيانات حساسة عن مواقع إستراتيجية، في مقدمتها ميناء عدن والمنطقة الحرة، إلى جانب مواقع أخرى ذات أهمية أمنية وعسكرية، في إطار نشاط استخباراتي منظم يستهدف توفير معلومات دقيقة عن المنشآت وتحركات القوات.



وفي تفاصيل لافتة، أقر أحد المتهمين بأنه شارك شخصاً آخر في تصوير منزل قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء حمدي شكري، فيما أفاد متهم آخر بأن الخلية كُلفت بجمع معلومات عن التحركات والأنشطة الأمنية والعسكرية في محافظة لحج، وإعداد تقارير تفصيلية بشأنها ورفعها إلى الجهات المشرفة.



وقال مدير قسم شرطة دار سعد، العقيد مصلح الذرحاني، إن الاعترافات كشفت طبيعة المهام التي أُسندت إلى عناصر الخلية، وشملت رصد المواقع المستهدفة وتصويرها، وجمع المعلومات وتحديد الأهداف، ومتابعة التحركات الأمنية والعسكرية، وإعداد تقارير تفصيلية ورفعها إلى المشرفين على تلك الأنشطة.



وأكدت شرطة دار سعد استمرار الجهود الأمنية لملاحقة العناصر المتورطة وتعقب الجهات التي تقف وراء هذه الأنشطة أو تقدم لها الدعم والتمويل، مشددة على أن أمن عدن وسلامة قياداتها ومؤسساتها ومنشآتها الحيوية خط أحمر لا يمكن التهاون بشأنه.



ويأتي ضبط الخلية في عدن بعد أيام من إعلان الأجهزة الأمنية في محافظة تعز تفكيك خلية نسائية مرتبطة بمليشيا الحوثي، قالت إنها كانت تخطط لتنفيذ أنشطة استخباراتية لصالح المليشيا الحوثية الإرهابية.